Trabzonspor taraftarından Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması- 1 - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarından Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması- 1

08.05.2022 15:49
Trabzonspor taraftarından Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması- 1

TRABZONSPOR'un Yenikapı miting alanında düzenlediği şampiyonluk kutlamaları başladı.

TRABZONSPOR'un Yenikapı miting alanında düzenlediği şampiyonluk kutlamaları başladı.

Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Yenikapı miting alanında öğle saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Polis ile özel güvenlik ekiplerinin alanın girişinde yoğun güvenlik önlemleri alırken içeriye girenlere üst araması yapıldı.Binlerce taraftarın akın ettiği alanda horon oynandı ve 'Şampiyon Trabzonspor' marşı söylendi. Yenikapı'daki kutlamaların 23.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

- İstanbul
Trabzonspor taraftarından Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması- 1
Trabzonspor taraftarından Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması- 1
Trabzonspor taraftarından Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması- 1
Trabzonspor taraftarından Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması- 1
Trabzonspor taraftarından Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması- 1
Trabzonspor taraftarından Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması- 1
Trabzonspor taraftarından Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması- 1
Trabzonspor taraftarından Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması- 1
Trabzonspor taraftarından Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması- 1

YORUMLAR
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Trabzonspor, Yenikapı, Miting, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor taraftarından Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması- 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor taraftarından Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması- 1 - Son Dakika
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