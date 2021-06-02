Trabzonspor taraftarının hayali gerçekleşiyor! Sörloth ve Hamsik transferinde sona gelindi

Yeni sezon öncesi transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan ve Gervinho ile Bruno Peres'e imza attıran Trabzonspor'da, yeni hedef Alexander Sörloth ile Marek Hamsik.

TAVAN MAAŞ VERİLECEK

Geçtiğimiz hafta sosyal medyadan taraftarların da yoğun ilgi göstererek bordo-mavili takıma çağırdığı Marek Hamsik transferini yönetim bu hafta noktalamak için yoğun mesai harcıyor. Karadeniz ekibinin yöneticileri, bu noktada oyuncu, menajeri ve kulübüyle önemli temaslar kurarak işin ekonomik ayağını da çözüme kavuşturmak istiyor. Göteborg ile sözleşmesi de 30 Ağustos'ta sona erecek 33 yaşındaki Slovak orta saha için takımdaki 1.5 milyon Euro'luk tavan maaş üzerinden taksitler halinde de imza parası ödenmesi gündemde. Hamsik transferinin bitmesi an meselesi.

YÜKSEK MAAŞI ZORLUYOR

Sörloth için de Leipzig ile kiralama hususunda görüşmeler sürüyor. Alman ekibinin ikna edilme ihtimali fazla gözüküyor ancak Sörloth'un kazandığı maaş zorluyor. Norveçli golcü biraz fedakarlık yaparsa, Bordo-Mavililer'e kiralık olarak katılacak. Yönetim, iki futbolcuyu da aynı anda açıklamak istiyor.