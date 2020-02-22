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Trabzonspor taraftarları Beşiktaş maçı öncesinde İstiklal Caddesi'nde yürümeye, takımları için...
6 saat önce
Trabzonspor taraftarları Beşiktaş maçı öncesinde İstiklal Caddesi'nde yürümeye, takımları için tezahüratlar yapmaya başladı. Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:12 Kaynak: DHA
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