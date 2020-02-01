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Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini coşkuyla kutladı
6 saat önce
Süper Lig'in.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
Süper Lig'in. 20 haftasında Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından sokağa dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, galibiyeti coşkuyla kutladı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Atatürk Alanına toplanan binlerce taraftarlar ellerinde meşaleler eşliğinde takımları lehine sürekli tezahürat yaparken, şampiyonluk sloganları attı.
Yolu zaman zaman araç trafiğine kapatan taraftarlar kolbastı oynarken, yoldan geçen araçları sallamaları dikkat çekti. - TRABZON
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