Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini coşkuyla kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini coşkuyla kutladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini coşkuyla kutladı

6 saat önce

Süper Lig'in.

Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini coşkuyla kutladı, System.String[]

Süper Lig'in. 20 haftasında Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından sokağa dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, galibiyeti coşkuyla kutladı.


Maçın bitiş düdüğünün ardından Atatürk Alanına toplanan binlerce taraftarlar ellerinde meşaleler eşliğinde takımları lehine sürekli tezahürat yaparken, şampiyonluk sloganları attı.


Yolu zaman zaman araç trafiğine kapatan taraftarlar kolbastı oynarken, yoldan geçen araçları sallamaları dikkat çekti. - TRABZON

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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