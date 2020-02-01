Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı

15 dakika önce

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un taraftarları, büyük sevinç yaşadı.

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un taraftarları, büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Atatürk Alanı'nda toplanan bordo-mavili taraftarlar, galibiyeti meşale yakarak ve çeşitli marşlar söyleyerek kutladı.

Taraftarlar, bir süre araçlardan çalınan müzik eşliğinde kolbastı oynayıp, horon tepti.

Kalabalık dolayısıyla şehir merkezindeki araç trafiğinde zaman zaman aksama yaşandı.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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