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Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı
15 dakika önce
Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un taraftarları, büyük sevinç yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:58 Kaynak: AA
Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un taraftarları, büyük sevinç yaşadı.
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Atatürk Alanı'nda toplanan bordo-mavili taraftarlar, galibiyeti meşale yakarak ve çeşitli marşlar söyleyerek kutladı.
Taraftarlar, bir süre araçlardan çalınan müzik eşliğinde kolbastı oynayıp, horon tepti.
Kalabalık dolayısıyla şehir merkezindeki araç trafiğinde zaman zaman aksama yaşandı.
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