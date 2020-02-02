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Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı
21 dakika önce
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Atatürk Alanı'nda toplanan bordo-mavili taraftarlar, galibiyeti meşale yakarak ve çeşitli marşlar söyleyerek kutladı.
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Atatürk Alanı'nda toplanan bordo-mavili taraftarlar, galibiyeti meşale yakarak ve çeşitli marşlar söyleyerek kutladı.
Taraftarlar, bir süre araçlardan çalınan müzik eşliğinde kolbastı oynayıp, horon tepti.
Kalabalık dolayısıyla şehir merkezindeki araç trafiğinde zaman zaman aksama yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:23
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