Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı

21 dakika önce

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Atatürk Alanı'nda toplanan bordo-mavili taraftarlar, galibiyeti meşale yakarak ve çeşitli marşlar söyleyerek kutladı.

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı, System.String[]

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Atatürk Alanı'nda toplanan bordo-mavili taraftarlar, galibiyeti meşale yakarak ve çeşitli marşlar söyleyerek kutladı.


Taraftarlar, bir süre araçlardan çalınan müzik eşliğinde kolbastı oynayıp, horon tepti.


Kalabalık dolayısıyla şehir merkezindeki araç trafiğinde zaman zaman aksama yaşandı.


Mustafa Kemal Atatürk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:23 
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