Trabzonspor taraftarları, Fraport TAV Antalyaspor maçına bilet alabilmek için gişe önünde kuyruk oluşturdu (2) - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarları, Fraport TAV Antalyaspor maçına bilet alabilmek için gişe önünde kuyruk oluşturdu (2)

25.04.2022 10:45

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın biletleri için bordo-mavili taraftarlar, saatler öncesinden kuyruk oluşturdu.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın biletleri için bordo-mavili taraftarlar, saatler öncesinden kuyruk oluşturdu.

Trabzonspor Kulübünün, Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerinin saat 13.00'te satışa sunulacağını açıklaması üzerine bordo-mavili taraftarlar, sabah erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesine geldi. Gişe önünde kuyruk oluşturan taraftarlar, karşılaşmayı tribünlerden izleyebilmek için bilet alabilecekleri saati bekliyor.

Sürmene ilçesinden gelen Orhan Ateş, AA muhabirine, yıllardan beri Trabzonspor'u desteklediğini belirterek, "Çok heyecanlıyız. Biletleri bekliyoruz, bilet alacağız. 1976'dan beri Trabzonspor'un şampiyonluklarını gördüm. O günden bugüne Trabzonspor'un peşindeyiz, bizim gururumuz, heyecanlıyız, çok özlediğimiz bir şampiyonluk. Sabah namazından beri bilet almak için bekliyoruz." dedi.

Sadece şampiyon olacağı için değil her zaman Trabzonspor'u desteklediğini dile getiren bedensel engelli Fatma Büşra Çiçek de bordo-mavili takım için bilet gişesinde daima beklediklerini söyledi. Çiçek, sabah 07.00'den itibaren bilet almak için beklediğini anlatarak, "Biz 7'den 70'e değil daha anne karnından başlayıp mezara kadar da bu sevgiyi yaşıyoruz. Şu an gerçekten tüylerim diken diken, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Hayırlısıyla inşallah bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Bedensel engelli arkadaşının da saat 04.00'ten itibaren bilet almak için beklediğini ifade eden Çiçek, Trabzonspor yönetiminin engelli taraftarlar için kolaylık sağlamasını istedi.

Araklı ilçesinden gelen Hami Bilgin, sahurdan itibaren bilet için gişede beklediğini kaydederek, bordo-mavi takıma olan sevgisini anlattı.

32 yaşındaki Bilgin, ilk kez Trabzonspor'un şampiyonluğunu göreceği için duyduğu heyecan ve gururu dile getirerek, Trabzon ve taraftarlara bu mutluluğu yaşatan teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara teşekkür etti.

Trabzonspor taraftarları, Fraport TAV Antalyaspor maçına bilet alabilmek için gişe önünde kuyruk oluşturdu (2)
Trabzonspor taraftarları, Fraport TAV Antalyaspor maçına bilet alabilmek için gişe önünde kuyruk oluşturdu (2)
Trabzonspor taraftarları, Fraport TAV Antalyaspor maçına bilet alabilmek için gişe önünde kuyruk oluşturdu (2)
Trabzonspor taraftarları, Fraport TAV Antalyaspor maçına bilet alabilmek için gişe önünde kuyruk oluşturdu (2)

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Fraport TAV Antalyaspor biletleri rekor fiyatla satışta Fraport TAV Antalyaspor biletleri rekor fiyatla satışta

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzonspor taraftarları, Fraport TAV Antalyaspor maçına bilet alabilmek için gişe önünde kuyruk oluşturdu (2) - Son Dakika


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