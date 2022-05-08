Trabzonspor Taraftarları, İstanbul'daki Şampiyonluk Kutlaması İçin Yenikapı Miting Alanını Doldurmaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor Taraftarları, İstanbul'daki Şampiyonluk Kutlaması İçin Yenikapı Miting Alanını Doldurmaya Başladı

08.05.2022 17:46

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’un taraftarları, kutlama için İstanbul Yenikapı'daki miting alanını doldurmaya başladı. Kutlamada, Niyazi Koyuncu, Selçuk Balcı ve birçok Karadenizli şarkıcı sahne alacak.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, kutlama için İstanbul Yenikapı'daki miting alanını doldurmaya başladı. Kutlamada, Niyazi Koyuncu, Selçuk Balcı ve birçok Karadenizli şarkıcı sahne alacak.

38 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'un kutlamaları devam ediyor. Taraftarlar, Yenikapı'daki miting alanında bugün yapılacak kutlama için alanı doldurmaya başladı.

Trabzonspor taraftarları, şampiyonluğa ilişkin duygularını ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Bir taraftar, "Sadece 2021-2022 şampiyonu değil, 2010-2011 şampiyonu da Trabzonspor" dedi. Başka bir taraftar da yeğenleri ve akrabalarıyla birlikte şampiyonluğu kutladığını belirterek, "Her yerde futbolun kardeşlik olduğunu bilmemiz lazım. Herkes istediği yerde şampiyonluğunu kutlayabilir" diye konuştu. Diğer bir taraftar ise "Çok mutluyum. Yıllar sonra gördüğüm ilk şampiyonluk ama bundan sonra inşallah her sene göreceğiz" dedi.

Çocuklarıyla beraber kutlamaya gelen bir taraftar da "Yıllardır bekledik. Biz görememiştik ama çocuklarımızla birlikte görüyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

KUTLAMA KONSERLERLE DEVAM EDECEK

Koliva grubu, Niyazi Koyuncu ve Selçuk Balcı ile birçok Karadenizli sanatçının sahne alacağı Yenikapı'daki şampiyonluk kutlaması saat 23: 00'e kadar sürecek.

Trabzonspor Taraftarları, İstanbul'daki Şampiyonluk Kutlaması İçin Yenikapı Miting Alanını Doldurmaya Başladı
Trabzonspor Taraftarları, İstanbul'daki Şampiyonluk Kutlaması İçin Yenikapı Miting Alanını Doldurmaya Başladı
Trabzonspor Taraftarları, İstanbul'daki Şampiyonluk Kutlaması İçin Yenikapı Miting Alanını Doldurmaya Başladı
Trabzonspor Taraftarları, İstanbul'daki Şampiyonluk Kutlaması İçin Yenikapı Miting Alanını Doldurmaya Başladı

YORUMLAR
500
Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

Trabzonspor, Yenikapı, İstanbul, Miting, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Trabzonspor Taraftarları, İstanbul'daki Şampiyonluk Kutlaması İçin Yenikapı Miting Alanını Doldurmaya Başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:50 Çavuşoğlu'nun bozkurt hareketine tepki geldi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler
17:18 Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun geçmişte kaynanalara verdiği tavsiye yeniden gündem oldu
17:15 Kremlin uzay ajansı başkanı Rogozin'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok ederiz
17:08 Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor
17:04 Jorge Jesus sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı: Fenerbahçe beni bekliyor
16:46 Annesinin nikah törenine katılmayan Oğulcan Engin'in Anneler Günü paylaşımı dikkat çekti
16:44 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü, "Dizi yeniden mi başlıyor?" sorusunu yanıtladı
16:41 Annesini trafik kazasında kaybeden Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı
16:37 Putin eski Sovyet ülkelerine mesaj gönderdi: Ortak amacımız Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir
16:33 Güldür Güldür programında Nureddin Nebati skeci yayınlanmadı! CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 17:59:46. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Taraftarları, İstanbul'daki Şampiyonluk Kutlaması İçin Yenikapı Miting Alanını Doldurmaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement