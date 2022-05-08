Trabzonspor Taraftarları, İstanbul'daki Şampiyonluk Kutlaması İçin Yenikapı Miting Alanını Doldurmaya Başladı - Son Dakika

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, kutlama için İstanbul Yenikapı'daki miting alanını doldurmaya başladı. Kutlamada, Niyazi Koyuncu, Selçuk Balcı ve birçok Karadenizli şarkıcı sahne alacak.

38 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'un kutlamaları devam ediyor. Taraftarlar, Yenikapı'daki miting alanında bugün yapılacak kutlama için alanı doldurmaya başladı.

Trabzonspor taraftarları, şampiyonluğa ilişkin duygularını ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Bir taraftar, "Sadece 2021-2022 şampiyonu değil, 2010-2011 şampiyonu da Trabzonspor" dedi. Başka bir taraftar da yeğenleri ve akrabalarıyla birlikte şampiyonluğu kutladığını belirterek, "Her yerde futbolun kardeşlik olduğunu bilmemiz lazım. Herkes istediği yerde şampiyonluğunu kutlayabilir" diye konuştu. Diğer bir taraftar ise "Çok mutluyum. Yıllar sonra gördüğüm ilk şampiyonluk ama bundan sonra inşallah her sene göreceğiz" dedi.

Çocuklarıyla beraber kutlamaya gelen bir taraftar da "Yıllardır bekledik. Biz görememiştik ama çocuklarımızla birlikte görüyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

KUTLAMA KONSERLERLE DEVAM EDECEK

Koliva grubu, Niyazi Koyuncu ve Selçuk Balcı ile birçok Karadenizli sanatçının sahne alacağı Yenikapı'daki şampiyonluk kutlaması saat 23: 00'e kadar sürecek.