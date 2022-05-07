ZONGULDAK - Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu İsmail Türüt konseri ile kutladı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu İsmail Türüt konseri ile kutladı

07.05.2022 23:54

Zonguldak'ta Trabzonspor taraftarları, sanatçı İsmail Türüt'ün verdiği konserle şampiyonluğu kutladı.

Zonguldak'ta Trabzonspor taraftarları, sanatçı İsmail Türüt'ün verdiği konserle şampiyonluğu kutladı.

Trabzonspor Taraftar Topluluğu tarafından Zonguldak Tır Parkı alanında düzenlenen konserde hayranları Türüt'ün şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Türüt, izleyenleri coşturdu.

Türüt, sevilen birçok şarkısını Trabzonsporlularla birlikte seslendirdi. Taraftarlar, şampiyonluğu horon oynayarak kutladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Trabzonsporluları tebrik ederek, "Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiniz. Son 1 haftadır olan kutlamalar dünyada rekor kırdı. Gururla, tüylerimiz diken diken olarak izliyoruz." dedi.

Başkan Alan, sanatçı Türüt'e madenci forması ve feneri ile Devrek bastonu hediye etti.

Öte yandan Türüt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin kendisine ait olduğunu, sözlerinin değiştirilerek vatandaşlara dinletildiğini iddia ederek, avukatla görüştüğünü ve dava açacağını ifade etti.

ZONGULDAK - Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu İsmail Türüt konseri ile kutladı
ZONGULDAK - Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu İsmail Türüt konseri ile kutladı
ZONGULDAK - Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu İsmail Türüt konseri ile kutladı
ZONGULDAK - Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu İsmail Türüt konseri ile kutladı
ZONGULDAK - Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu İsmail Türüt konseri ile kutladı
ZONGULDAK - Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu İsmail Türüt konseri ile kutladı
ZONGULDAK - Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu İsmail Türüt konseri ile kutladı
ZONGULDAK - Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu İsmail Türüt konseri ile kutladı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu İsmail Türüt konseri ile kutladı - Son Dakika


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