Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlular, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde şampiyonluğu kutladı.

Edirne'de maçın bitmesinin ardından bir araya gelen taraftarlar araçlarıyla konvoy halinde Saraçlar Caddesi'ne geldi. Trabzonspor bayrakları ve ellerindeki meşalelerle Atatürk Anıtı önünde toplanan taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı.

Tekirdağ'da da taraftarlar Hükümet Caddesi'nde araç konvoyu yaptı. Sahil dolgu alanında toplanan Trabzonsporlular kemençe eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Kırklareli'nde ise taraftarlar maçın bitmesinin ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. İstasyon Caddesi'nde de meşaleler yakan grup, burada şampiyonluk sevincini yaşadı.