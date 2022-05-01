Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı

01.05.2022 02:35

Taraftarların konvoy yapması Kutlama yapan taraftarlar Taraftarların horon oynaması ARTVİN - Artvin'de Trabzonspor taraftarları, maçın bitiş düdüğünün ardından şampiyonluğu kutladı.

Taraftarların konvoy yapması

Kutlama yapan taraftarlar

Taraftarların horon oynaması

ARTVİN - Artvin'de Trabzonspor taraftarları, maçın bitiş düdüğünün ardından şampiyonluğu kutladı.

Artvin Trabzonspor Taraftar Derneğinin organizasyonunda Valilik binası önünden toplanan vatandaşlar, davul, zurna ve akordeon eşliğinde horon oynayarak şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Buradaki kutlamaların ardından araçlarla şehir turu atan taraftarlar, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'ye giderek kutlamaları sürdürdü.

Taraftarlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde Atabarı ve horon oynadı, meşale yaktı ve havai fişek gösterisinde bulundu.

Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı
Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı
Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı
Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı

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Trabzonspor, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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