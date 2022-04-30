Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (2) - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (2)

30.04.2022 14:05

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçla şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor'da taraftarlar, şehir merkezinde toplanmaya başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçla şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor'da taraftarlar, şehir merkezinde toplanmaya başladı.

Bordo-mavili taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na gelmeye başladı. Formalarını giyen binlerce taraftar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarını ve atkılarını sallayarak şampiyonluk sloganları attı.

Bordo-mavili taraftarlar, coşkularını zaman zaman davul çalarak ve marşlar söyleyerek gösterdi.

Taraftarların maçı izleyebilmeleri için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Avni Aker Millet Bahçesi'ne de dev ekranlar kuruldu.

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (2)
Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (2)
Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (2)
Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (2)

YORUMLAR
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Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1) Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1) Bakan Özer, 'Güçlendirme ve yık-yap çalışmalarıyla okullarımızı toplanma merkezi haline getireceğiz' Bakan Özer, 'Güçlendirme ve yık-yap çalışmalarıyla okullarımızı toplanma merkezi haline getireceğiz'

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (2) - Son Dakika
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