SPOR Trabzonspor taraftarlarına Beşiktaş'ta taşlı saldırı - Son Dakika
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SPOR Trabzonspor taraftarlarına Beşiktaş'ta taşlı saldırı

01.05.2022 00:46

Trabzonspor taraftarlarına Beşiktaş'ta taşlı saldırıErtan KILIÇ/- TRABZONSPORLU taraftarların konvoyuna Beşiktaş'ta taşlı saldırıda bulunuldu.

Trabzonspor taraftarlarına Beşiktaş'ta taşlı saldırı

Ertan KILIÇ/- TRABZONSPORLU taraftarların konvoyuna Beşiktaş'ta taşlı saldırıda bulunuldu. Kaldırımda yürüyen bir grup, araçları ile yoldan ilerleyen Trabzonsporlu taraftarlara taş attı. O anlar görüntülere yansıdı.

Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2021-2022 Süper Lig Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, taraftarlarını sokaklara döktü. Beşiktaş'ta konvoy yaparak şampiyonluğu kutlayan taraftar, kaldırımda yürüyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın etrafında toplanan bir grup, Trabzonspor taraftarlarının konvoyunun Taksim'e dönüş yaptığı sırada taş fırlattı. Saldırıda yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren grup olay yerinden ayrıldı. (DHA)

SPOR Trabzonspor taraftarlarına Beşiktaş'ta taşlı saldırı
SPOR Trabzonspor taraftarlarına Beşiktaş'ta taşlı saldırı
SPOR Trabzonspor taraftarlarına Beşiktaş'ta taşlı saldırı
SPOR Trabzonspor taraftarlarına Beşiktaş'ta taşlı saldırı
SPOR Trabzonspor taraftarlarına Beşiktaş'ta taşlı saldırı
SPOR Trabzonspor taraftarlarına Beşiktaş'ta taşlı saldırı
SPOR Trabzonspor taraftarlarına Beşiktaş'ta taşlı saldırı

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SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Trabzonspor taraftarlarına Beşiktaş'ta taşlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Trabzonspor taraftarlarına Beşiktaş'ta taşlı saldırı - Son Dakika
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