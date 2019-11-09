Son Dakika Haberleri: Trabzonspor taraftarlarından hakemlere "sessiz" protesto
Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarlarından hakemlere 'sessiz' protesto

Trabzonspor taraftarlarından hakemlere "sessiz" protesto

7 saat önce

Trabzonsporlu taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde "sessiz" oturma eylemi yaptı.

Trabzonsporlu taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde "sessiz" oturma eylemi yaptı.

Taraftar derneklerinin üyeleri ve taraftar gruplarının liderleri, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda, Trabzonspor'un maçlarında hakem hataları yapıldığı gerekçesiyle TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde toplandı.

Hatalara tepki göstermek için sessiz oturma eylemi gerçekleştiren grup, Müdürlüğün kapısına "Temiz Futbol" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Gruplar adına konuşan Trabzonlu Gençler taraftar grubunun "Jan" lakaplı lideri Mehmet Fındıkçı, herkese eşit düdük çalınmasını istediklerini söyledi.

Fındıkçı, geçen hafta oynanan Göztepe-Trabzonspor maçındaki hakem hataları sonrasında, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bir yöneticinin açıklamaları nedeniyle ceza aldığını anımsatarak, "PFDK'nin, bizim başkanımıza ve yöneticilerimize verdiği ceza yanlıştır. Hakemler herkese adaletli düdük çalsınlar. Maç sahada kazanılsın, masa başında değil. Biz adaletli düdük çalan hakemler istiyoruz, iyi bir federasyon ve temiz futbol istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Taraftarlar Birliği Başkanı Adem Söğüt ise eylemin Trabzonspor'a yapılan haksızlıkların süregelmesiyle başladığını belirtti.

Hakem hatalarıyla Trabzonspor'un önünün kesilmeye başlandığını ileri süren Söğüt, "Arkadaşlarımızla birlikte biz de bugün temiz futbol için futbolun sadece sahada oynanması için sessiz bir oturma eylemi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Faroz Taraftar Derneği Başkanı Emrah Urcu da özellikle son oynanan Göztepe maçında Sosa ve Sörloth'a yapılan hareketlerin görmezden gelindiğini ileri sürerek, "Merkez Hakem Kurulunun (MHK), 'Bariz hatalarda VAR sistemine gidilecektir ve bu bariz bir hata değildir' açıklaması tam bir skandaldır. Geçmiş senelerde Trabzonspor üzerinden yapılan hakem hataları hafızalarda tazeliğini korurken tekrar buna benzer hatalar ile Trabzonspor'un önünün kesilmesine camia olarak müsaade etmeyeceğimizi herkes bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor taraftarlarından hakemlere sessiz protesto

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:31 Kaynak: AA
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