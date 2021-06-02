Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran haber! Hamsik ve Sörloth transferinde mutlu son çok yakın
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ve taraftarların takımda görmeyi çok istedikleri Marek Hamsik ve Alexander Sörloth transferlerinde mutlu sona ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Hamsik'e 1.5 milyon euro maaş ve taksitler halinde imza parası ödenmesi gündemde olurken; Sörloth için de kiralanması konusunda Leipzig'le görüşmeler devam ediyor. Karadeniz ekibi, iki ismi de aynı anda taraftarlarına açıklamak istiyor.
Yeni sezon öncesi transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan ve Gervinho ile Bruno Peres'e imza attıran Trabzonspor'da, yeni hedef Alexander Sörloth ile Marek Hamsik.
TAVAN MAAŞ VERİLECEK
Geçtiğimiz hafta sosyal medyadan taraftarların da yoğun ilgi göstererek bordo-mavili takıma çağırdığı Marek Hamsik transferini yönetim bu hafta noktalamak için yoğun mesai harcıyor. Karadeniz ekibinin yöneticileri, bu noktada oyuncu, menajeri ve kulübüyle önemli temaslar kurarak işin ekonomik ayağını da çözüme kavuşturmak istiyor. Göteborg ile sözleşmesi de 30 Ağustos'ta sona erecek 33 yaşındaki Slovak orta saha için takımdaki 1.5 milyon Euro'luk tavan maaş üzerinden taksitler halinde de imza parası ödenmesi gündemde. Hamsik transferinin bitmesi an meselesi.
YÜKSEK MAAŞI ZORLUYOR
Sörloth için de Leipzig ile kiralama hususunda görüşmeler sürüyor. Alman ekibinin ikna edilme ihtimali fazla gözüküyor ancak Sörloth'un kazandığı maaş zorluyor. Norveçli golcü biraz fedakarlık yaparsa, Bordo-Mavililer'e kiralık olarak katılacak. Yönetim, iki futbolcuyu da aynı anda açıklamak istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:47 Kaynak: SonDakika.com
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