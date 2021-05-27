Son dakika gündem: Trabzonspor tarihinde 153 yabancı oyuncu transfer etti

Trabzonspor, İtalya'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ve Roma'dan Bruna Peres transferleriyle tarihindeki 153. yabancı transferini gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, İtalya'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Bruna Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer iki oyuncunun transferiyle birlikte tarihinde bugüne kadar 153 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Bordo-mavililer 54 yıllık tarihinde bugüne kadar 53 ülkeden 153 yabancı oyuncuyu kadrosuna katarken, söz konusu transferlerin çoğunu ise Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde ise Karadeniz ekibi Gervinho ve Peres transferiyle 29 yabancı oyuncu transferi yaptı.

REKOR BREZİLYA'DA

Trabzonspor'da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalıların fazlalığı dikkat çekiyor. Bordo-mavililer bugüne kadar Güney Amerika ülkesinden tam 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Marco Aurelio, Mehmet Aurelio ismini alarak Türk statüsünde oynadı ve milli takım forması da giydi.

Bordo-mavililer, Belçika ve Slovakya'dan 7'şer, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'dan 5 oyuncuyu renklerine bağladı. Trabzonspor, Almanya, Portekiz, Ukrayna, Senegal Sirbistan ve Çekya'dan 4'er oyuncu kadrosuna katarken, Bosna Hersek, Kolombiya, Kamerun, Norveç, Hırvatistan, Makedonya, İngiltere, Fildişi Sahili ve Gine'den 3'er oyuncu transfer etti. İsveç, Azerbaycan, İran, Karadağ, Mısır, Hollanda, Güney Kore, Romanya, Mali, Bulgaristan, Cezayir ve Yunanistan 2'şer, Avusturya, Belarus, Ekvator, Yeşil Burun Adaları, Tago, Fransa, Kosova, Arnavutluk, Kosta Rika, Fransız Guyanası, Avustralya, Paraguay, Danimarka, Kongo, Fas, Burundi, Peru ve Nambiya'dan 1'er oyuncu bordo-mavili forma ile ter döktü.

EN UZUN SÜRE İBRAHİM YATARA

Dönemin Başkanı Özkan Sümer tarafından bordo-mavili takımın bünyesine katılan Yattara, 2003-2004 ve 2010-2011 sezonları arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi. 232 kez bordo-mavili renkleri terleten Yattara, 39 gol imza attı. Futbol oynadığı 13 yılın 8 yılını Trabzon'da geçirdi.

100 MAÇI AŞAN İSİMLER ARASINDA

Karadeniz ekibinin unutulmaz oyuncuları arasına giren Yattara'yı ise, Colman 161 maç, Alanzinho 140, Perira 137, Shota 121 ve Petkovic 103 maça çıkarak dalya diyen isimler takip etti.

AHMET AĞAOĞLU 29 YABANCI OYUNCU TRANSFER ETTİ

Nisan 2018'de yılında göreve gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1144 günlük görev süresi boyuncu 29 yabancı oyuncu transferine imza attı. Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim; Vahid Amiri, Hosseini (İran), Zorgo Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya), Ekuban (Gana), Nemanja Andjusic (Bosna Hersek), Donis Avdijaj (Kosava), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Le (Portekiz) Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Lewis Bekar (İngiltere) Monuel da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio ve Peres (Brezilya), Staven Plaza (Ekvator), Benik Afobe (Kongo DC), Fousseni Diabate (Mali), Jorge Djaniny'i (Yeşil Burun Adaları) ve Bakasetas (Yunanistan), Gervinho (Fildişi Sahili) ile sözleşme imzaladı.

GERVİNHO 3. FİLDİŞİ SAHİL'Lİ OYUNCU

Trabzonspor'un İtalya'nın Parma Kulübü'nden transfer ettiği Gervinho, Karadeniz ekibinin şimdiye kadar transfer ettiği üçüncü Fildişi Sahil'li oyuncu oldu. Bordo-mavililer daha önce Didier Zokora ve Sol Bamba'yı kadrosuna katmıştı.

PERES 18. BREZİLYA'LI

Karadeniz ekibi Brezilya'dan Rogeiro, Eduardo Suisso, Jarro, Biula, Jeferson,Fabiano Eller, Marcelinho, Alanzinho, Jaja, Henrigue, Emerson, Manoel, Guilherme, Vitor Hugo, Marlon ve Peres gibi oyuncuları transfer ederken Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Marco Aurelio, Mehmet Aurelio ismini alarak Türk statüsünde oynadı ve milli takım forması giydi.

(Gökmen Şahin/İHA)