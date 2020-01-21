Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

6 saat önce

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, teknik direktöre 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için 250 bin lira,

2020-2021 sezonu için 3 milyon 500 bin lira ödenecektir."

Borsa İstanbul, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Ünal Karaman'la görüşmelere başladı
Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı Ahmet Ağaoğlu: "Limitlere son şeklini veren kulüpler, şimdi bu durumdan şikayet ediyor" Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:42:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]