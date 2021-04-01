Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan milli ara değerlendirmesi - Son Dakika

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan milli ara değerlendirmesi

01.04.2021 17:25

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bundan sonraki 10 haftalık süreçte kazanma alışkanlığının, oyunu geliştirerek kazanma duygusunun devam etmesinin bütün arzuları olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bundan sonraki 10 haftalık süreçte kazanma alışkanlığının, oyunu geliştirerek kazanma duygusunun devam etmesinin bütün arzuları olduğunu söyledi.

Avcı, ligde hafta sonu Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, öncelikle A Milli Futbol takımının oynadığı karşılaşmalara değinerek, "Hem Şenol hocayı hem ekibi hem oyuncularımızı tebrik ediyoruz. 3 maç 7 puan. Özellikle dünyanın, ülkenin yaşadığı sağlık organizasyonu içinde 8 günde ortalama 3 maç ve genelinde iyi geçmiş ortam var. Önümüzde 2021 Avrupa Şampiyonası var. Eylülde de dünya kupası eleme maçları olacak." dedi.

Avcı, milli maç arasının ligin uzun olması nedeniyle de bir şarj etme gibi düşündüğünü dile getirerek, "Nisanda 7 maç oynayacağız. 4 günlük izin vermiştik. Tamamen futboldan uzak zihinsel rahatlama oldu. Sakat oyuncuların tedavisi yoğunlaştı, iyi gidiyor. Kamil Ahmet Çörekçi'ye iyi geldi. (Abdulkadir) Ömür'e iyi geldi, çok iyi gidiyor. Berat, bu süreci toparlayıp belki bu haftadan sonra bizimle beraber olacak. Onlar açısından iyi." diye konuştu.

Milli oyuncuların da takıma döndüğünü, yarın Bakasetas'ın da gelmesiyle takımın tamamlanmış olacağını ifade eden Avcı, "Sevindirici tarafı şu, milli takımdan sakatsız dönüyorlar. O bizim açımızdan önemli. Yarın tam takım olacağız. Bugün son çalışmayı yapacağız." şeklinde konuştu.

Avcı, sezon öncesinde sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Norveçli oyuncu Anders Trondsen'in de takıma katıldığını vurgulayarak, "Çalışmaların bazı bölümlerine, ısınma, 5'e 2, pas çalışmalarına bizimle katılıyor. İyi gidiyor şu an itibarıyla. Ama (Abdülkadir) Ömür, daha önde gidiyor. Sene sonuna, mayıs ayına ikisi yetişir mi, onlara bakacağız. Umarım yetişir, hem de görme şansımızı olabilir. Bir sonraki sezona daha sağlıklı girme açısından iyi olabilir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapıyla ilgili hem kendisinin hem yönetim kurulu üyelerinin çalışmalar yaptığını kaydeden Avcı, şunları söyledi:

"Özellikle, Özkan (Sümer) hocanın adının verildiği yerdeki organizasyonu daha sağlıklı nasıl yapabiliriz, oradaki yerleşim, teknolojiyi, bilimi, organizasyonu nasıl daha iyi yapabiliriz, bunları konuştuk. Bugün ve geçen hafta Akademi'ye gittik. Orayı önümüzdeki sene itibarıyla hareketlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreç böyle geçti. Bundan sonraki 10 haftalık süreçte kazanma alışkanlığı, oyunu geliştirerek kazanma duygusunun devam etmesi bütün arzumuz. Onun üzerinde de çalışıyoruz."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan milli ara değerlendirmesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan milli ara değerlendirmesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan milli ara değerlendirmesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan milli ara değerlendirmesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan milli ara değerlendirmesi

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Sivasspor, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan milli ara değerlendirmesi - Son Dakika Spor


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