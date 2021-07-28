Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması Açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yapmak istedikleri iki transferin daha olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın kamp çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Transferde hızlı davrandıklarını ve beş oyuncuyu kadrolarına kattıklarını hatırlatan Avcı, "Transferde önemli mesafe kat ettik. Trabzonspor yarışacak, zirvede olacak, umarım bunu gerçekleştirecek ve sonuçlandıracak. İki transfer var yapabileceğimiz, yapmak istediğimiz. Kulübün bütçesine, sisteme organizasyona uygun biçimde çalışmalar yapıyoruz. Bugün yola çıkabilir miyiz, tabii ki çıkabiliriz. Daha iyisi, daha rekabet getirecek, daha kaliteli oyuncular için çalışıyoruz. Bugün 19 Yaş Altı takımımız şampiyon oldu. Önümüzdeki sene Şampiyonalar Ligi oynayacak. Bugün Trabzonspor'un kadrosunda kendi kaynağından 9 oyuncu var. Trabzonspor geçen sene ligin en fazla altyapıdan oyuncu oynatan takımı. Kendi kaynağımızdan çıkan çocuklar için taraftarlardan da sabır istiyorum. Bunlar bizim bütçemizi dengeleyen çocuklar. Çok doğru cevaplar veriyorlar. A Takımda bulunan 9 oyuncu az değil." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Avrupa'ya transfer iddiaları olan milli kaleci Uğurcan Çakır hakkında ise, "Uğurcan Çakır bizim takımın altyapısından gelmiş takım kaptanıdır. Milli takım sürecini de bence bireysel performans olarak iyi tamamlamıştır. Takımın enerjisine çok önemli katkı sağlamaya çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Kulübün menfaatlerinde başka bir şey olacaksa bunu başkanımız ve yöneticilerimiz değerlendirir. Ben mevcuttan şu an itibarıyla son derece mutlu ve memnun şekilde devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı, 28 Haziran'da Trabzon'da ilk kamp dönemine başladıklarını, 4 Temmuz'dan bu yana bulundukları Riva kampını da bugün itibarıyla tamamlayacaklarını aktararak, "Dört hazırlık maçı oynadık. Geçen seneden bu yana oyun felsefesini oturttuk. Beş oyuncuyu da hemen hemen kampın başında, sadece İsmail ikince etabın sonuna doğru geldi, sisteme, bütçeye uygun şekilde bonservis bedeli ödemeden kulübümüze kattık. Gelen oyuncularla beraber saha içi organizasyonunda bize yardımcı olacakları, rekabetin arttığı, kalitenin yükseldiği, bununla beraber grup enerjisinin de Trabzonspor'un coşkulu, tempolu oynayacak aynı zamanda özellikle kaybetmeyi kabul etmeyen oyuncu yapısına oyun yapısına uygun hareket edecektir. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Kampın üçüncü etabını sorunsuz olarak tamamlıyoruz. İki günlük iznin ardından Avrupa kupaları öncesinde 5 Ağustos'ta Trabzon'da çalışmalarımıza tekrar başlayacağız. Hiçbir takım 4 hazırlık maçıyla veya yaptığı 27-28 antrenmanla bir müsabaka dönemine hazırlanmaz. Avrupa'da şu an yüksek ihtimal rakibin olma ihtimali olan ekip 14 maç oynadı ve şu anda liginde lider. Her sene Avrupa Kupası oynuyor. Trabzonspor'un deneyimi ve tecrübesi, kaliteli oyuncuları var." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlık maçlarında olumlu ve olumsuz taraflarını gördüklerinin altını çizen Avcı, "Buna göre organizasyonlarımızı yapacağız. Dünyada da bizde de savunmada ve hücumda beraber oynayabilen bir takım oluşturmak önemli. Gidişat son derece olumlu, eksiklerimiz var bu çok normal çünkü 1 aydır çalışıyoruz. Hızla bunu daha iyi hale getireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman yarış vardır." sözlerini kullanan deneyimli teknik adam şöyle konuştu:

"Tempolu, coşkulu oyunun yanına akıllı oyunu da sokmak istiyoruz. Şu an itibarıyla yöneticilerimiz, başkanımız, scout ekibimiz olsun uyumlu bir şekilde. Şunu söylüyorlar, 'Trabzonspor tarihinde bu kadar erken organizasyon olmadı' diyorlar. Başlangıçlar önemlidir ama futbol dalgalı bir oyundur. Bunun içinde zaman zaman dalgalanmalar olacak. Taraftarlarımızdan sabırlı, destek veren durumun oluşmasını istiyorum. Üst üste kazansak da bu olumlu desteği istiyoruz. Arada dalgalanmalar da olsa istiyoruz. Tabii ki Trabzon'un olduğu yerde hedef zirvedir. Bunu için en iyi şekilde adım atacağımızı düşünüyorum."

Abdullah Avcı, takımda ayrılacağı yönünde iddialar bulunan Ekuban'ın durumuyla ilgili gelen bir soruya ise "Ekuban neşesi yüksek, yüzde yüz antrenman yapıyor. Bana gelen gitmesi ve kendisi ile ilgili en ufak bir şey yok. İkinci kamp döneminde izin verdik. Hem sağlığı, hem de vergi sorunuyla ilgili" yanıtını verdi.

"24 küsur yaş ortalaması ile bu ligde şampiyon olamıyorsun"

Avcı, transferde deneyimli oyuncuların tercih edilmesiyle ilgili gelen bir soru üzerine şunları söyledi:

"Deneyimden bahsettik. 24 küsur yaş ortalaması ile bu ligde şampiyon olamıyorsun. Biraz zaman gerekecek. Bugün istiyorsan, bunun içine deneyim koymak gerekiyordu. Bu lige de baktığında, şampiyon takımlara baktığında, deneyim ve rekabet önemli. Geçen sene bazı mevkilerde oyuncu değiştiremiyorduk. Hem sakatlık hem de performanstan dolayı. Bugün itibarıyla o deneyimi, aynı zamanda iş ahlakı olan oyuncular aramıza katıldı. Çok önemli isimler. Avrupa'da oynamışlar, taktiksel olarak, grup hareketi olarak çok önemli işler yapmış oyuncular. Deneyimi de içine katarak şampiyonluk yarışında Trabzonspor olacaktır. İyi organize olduk, umarım başlangıçlarımız iyi olur. Coşkulu, tempolu Trabzonspor'un da istediği ama içinde de aklı olan bir oyun istiyoruz. Zaman istemiyorum, sadece destek istiyorum."

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve genç oyuncuların performansından da çok memnun olduklarını aktaran deneyimli teknik adam, altyapıya verdikleri önemle ilgili şöyle konuştu:

"Üçü bizle bu sene başladılar, çıktılar. Performanslarından memnunum. Dönüşte dördü bizimle antrenman yapıyordu. Onlarla ilgili Şampiyonalar Ligi, A Takım ve oyuncuların gelişimi ile ilgili çalışmamız var. Trabzonspor'da her zaman futbol akılları olmuştur. Geldiğim günde de ekibime de söyledim. Burası sıfır değildir. Burada önemli şeyler yapıldı. Etüt odaları var. Önemli futbol akılları geçti. Ben sadece onlara dokunacağım, dizayn edeceğim. Altyapı ile çalışmalarımız var. Turgut hoca o arada köprü. Orada profesyonel yapı, beslenmesi doğru olan her şeyin datasının oluşturulduğu, fitness salonunun yenilendiği, uygulamanın olduğu ortamı yöneticilerimiz bize adım adım hazırlıyorlar. Orası daha dizayn edildiğinde verimli toprakları daha da verimli hale getirmek istiyoruz. Trabzonspor'un, Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Burada bir kaynak var ve onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz."

"Enerjim çok yüksek"

Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki şampiyonluk beklentisinin hatırlatılması üzerine ise "Enerjim çok yüksek. İşime daha fazla odaklanma, daha fazla iletişim kurmam, Trabzonspor'un tarihine geçmişine, duygusuna göre hareket etmem. Bunun içinde yer almak istiyorum. Yüksek enerji veriyor bana ben Trabzon'a geldiğim günden itibaren çok mutluyum. Umarım bu mutluluğum devam eder." ifadelerini kullandı.

Avcı, yabancı kuralı hakkında da "Değişen kurallar, 5+3'Ieri de gördüğüm için yorum yapmak istemiyorum. Bugünün kuralı neyse ona göre hareket etmek ediyorum. Önümüzdeki sene de bu değişecek. Kaça düşecekse, ona göre buraya yerli mi alalım, yabancı mı kullanalım, kiralık mı alalım? Ekuban burada çalışıyor, Flavio çalışıyor. Diabate zaten bizimle beraber değildi. İsteyenleri de var galiba, o bir yere gidecek." değerlendirmesinde bulundu.