Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Ortahisar Belediye Başkanı Genç'i ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Avcı, ziyarette Genç ile bir süre sohbet etti.

Genç, Avcı ve Trabzonspor'a başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Genç, Avcı'ya telkari fincan takımı, Avcı ise Genç'e kasket ve Trabzonspor forması hediye etti.

Ziyarette, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu da hazır bulundu.