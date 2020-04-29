Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'in iki kupa hedefi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'in iki kupa hedefi - Son Dakika Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'in iki kupa hedefi

6 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere iki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceklerine inancının fazla olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'in iki kupa hedefi, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere iki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceklerine inancının fazla olduğunu söyledi.

Hüseyin Çimşir, bordo-mavili kulübün Twitter hesabından paylaşılan videoda yaptığı açıklamada, Trabzonspor'da beklentilerin büyük olduğunu belirterek, "Bu beklentilerin karşılığında hele de benim gibi teknik direktörlüğe yeni başlamış kişilerde süreç biraz sıkıntılı olabiliyor. Zaman zaman zorlandığım günler oldu. Özellikle bunun üstesinden gelebilmek için motivasyonumu yukarı çıkarmak için bayağı bir uğraş verdim. Bu konuda kafam rahat bir şekilde bu süreci tamamladığımı düşünüyorum." dedi.

Her puan kaybettikleri maçtan sonra üzüldüğünü ifade eden Çimşir, şöyle devam etti:

"Özellikle Gaziantep, Başakşehir maçında kaybettiğimiz puanlar belki bizden kaynaklanmayan hakem hatalarıyla beraber gelinen bir süreç vardı. Gaziantep maçında attığımız golün verilmemesi, penaltının verilmemesi... İşte Başakşehir maçındaki pozisyonlar, penaltı verilmemesi... Sonuç itibarıyla biz sonuç üzerinden bu işi yapıyoruz. Sonuca etki eden kararlar olduğunu düşünüyorum ve bu maçlarda alınacak puanlar bize yazılsaydı, şu anki puan sıralaması çok daha farklı olabilirdi."

"Haziran başına göre plan yapıyoruz"

Çimşir, ligin nasıl başlayabileceğine ilişkin söylemlerle ilgili olarak da "Bu süreçle alakalı sadece elimizde tavsiye kararı gibi bir şey var. Haziran ayının ilk haftasında ligin başlayabileceğiyle ilgili bir söylem var. Ama olacak mı olmayacak mı, ne kadar olacak, nasıl olacak şu an için bu muamma olarak görülüyor. Biz haziran ayının ilk haftasında lig başlayacak şekilde planlamamızı yapıyoruz. Yarın farklı bir şey gelir onu bilmiyorum. Liglerin oynanmasından, bu sezonun tamamlanmasından yanayız ama tabii burada da önemli olan sağlık, insanların sağlığı." şeklinde konuştu.

Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerine ilişkin de Çimşir, "İki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceğimize ilişkin inancım oldukça fazla. İkisinde de kupanın favorilerinden biriyiz. Ben geldiğimden beri aynı şeyi söylüyorum. Oyuncu grubuna inancım sonsuz. Sahada problem çözebilen oyuncu sayımızın fazla olması, bu şampiyonluğa hasret hem oyuncu grubu hem bir camia var. Hem onların enerjisi hem bizim sahadaki coşkumuz, isteğimiz, arzumuz bu süreci belirleyecek. Ben kalan 8 haftada istenen, arzulanan hedefe iki kulvarda da ulaşacağımıza inanıyorum. " ifadelerini kullandı.

Yönetim kuruluna teşekkür

Çimşir, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun ellerinden geleni yaptığına da işaret ederek, şunları söyledi:

"Başkan'a ve yönetim kuruluna bize bu ortamı sağladıkları için şahsım ve takım adına teşekkür ediyorum. Oyuncuları ekonomik anlamda bir araya getirerek huzurlu bir şekilde sahaya çıkartan en büyük faktör onlar. Pastada pay olacaksa en büyük tarafını yönetim kurulunun alması gerekiyor. İnşallah sezon sonunda alacağımız kupa ile bir nebze yüklerini hafifleterek moral vermiş oluruz. Ahmet Başkan'la oyunculuk tarafında da çalıştım, yöneticimizdi. O zaman da çok fedakardı, çok oyuncu grubu ile zaman geçirmekten mutlu olan bir kişiydi. Şu anda da öyle."

Kulübe gelen ilginç mektup

Çimşir, kulübe birçok kişiden mektuplar geldiğini paylaşarak, "Kulübe mektuplar kadrolar geliyor, 'onu niye oynattın, bunu niye oynatmadın' şeklinde. Olumlu olumsuz serzenişte olanlar var. Eleştirenler, tebrik edenler var. Başakşehir maçında 90 küsur yaşındaki bir amcadan mektup geldi. 'Visca'ya önlem al, bir tane akıllı oyuncunu ona beraber ver' diye yazmış. Böyle çok mektup geliyor. Doğru eleştiri olursa rahatsız etmez, benim neler yaptığımı, düşündüğümü saha içinde anlayıp eleştiri varsa ona saygı duyuyorum. Oyuncuya takılıp kalmamak lazım." şeklinde konuştu.

"Sörloth, Başkan tarafından söylendi"

Çimşir, Norveçli oyuncu Sörloth'un transfer döneminde kendilerine Başkan Ağaoğlu tarafından söylendiğini belirterek, "Böyle oyuncu var, bakar mısınız; nedir, ne değildir, dedi. Biz de baktık, inceledik olumlu rapor verdik. 2-3 gün transfer sürecinden sonra takıma katıldı. İnandık kulüp olarak teknik ekip olarak takımın içine kattık. O da sağ olsun bizi mahcup etmedi. O da ciddi anlamda kulübe, takıma katkı yaptı. Kişilik, karakter oyuncu olarak çok üst düzey. Onunla olmaktan, çalışmaktan son derece mutluyuz." diye konuştu.

"3-5 yıllık Trabzonspor'u oluşturacak kadro"

Kulüplerin çoğunun oyuncunun kariyerini satın aldığını belirten Çimşir, şunları kaydetti:

"Biz de maalesef kulüplerin çoğu kariyer satın alıyoruz. Oyuncuların geçmişinde yaptığı performansı baz alarak kulübe katıyoruz. Önemli olan potansiyelini satın almak. Yıldız oyuncuya karşı, yıldız olmaz değil. Kulüpler ticarethane gibi oyuncu ürününü pazarlayabilmesi için isimli oyuncuya da ihtiyaç var. 15-16 transfer oldu bu sezon, harcadığımız para, verdiğimiz bonservis maliyetleri bakıldığında aldığımız karşılığın yine de olumlu olduğunu düşünüyoruz. Bazı oyuncularda yanılmış olabiliriz, bu da olacak. Aldığımız oyuncu her istenilen katkıyı yapmayabilir. Önemli olan buradaki niyet, yanılma payımız olacak. Önümüzdeki yıl ile ilgili, 1 yıllık değil 3-5 yıllık bir Trabzonspor oluşturabilecek oyuncuları buraya katabilmek istiyoruz. Bunu Sayın Başkan ve yönetimle paylaştım. Yaşı biraz aşağı çekme, daha potansiyeli olan çıkışa ihtiyacı olan oyuncuları buraya katabilmek, araştırmamız o yönde."

Çimşir, koronavirüs sürecine ilişkin de, "Ülkemizde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalara şifa diliyorum. En kısa sürede salgını bitirip, tekrar çocukların okula gittiği, statların dolduğu, insanların rahat özgürce sokaklarda gezebilmesi ortamına geçme arzusundayız. Ama bilmediğimiz bir virüsle karşı karşıyayız. Şu an aşısı yok. Sosyal mesafeye hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulu'nun söylediklerine dikkat edip bana bir şey olmaz demeden bir an önce kurallara uyarak bu süreyi kısaltmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Ersun Yanal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 01:14 Kaynak: AA

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar         
19:42
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi         
19:02
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum         
18:50
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla         
18:50
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi         
18:17
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum         
18:13
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
18:12
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı         
18:05
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri? Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?         
18:05
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
17:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti         
17:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz         
17:14
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi         
17:12
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi         
17:03
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek         
17:00
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!         
16:57
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi         
16:50
Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif         
16:47
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek         
16:24
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı         
16:22
İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu         
16:17
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi         
16:17
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi         
16:00
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı         
15:52
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi         
15:40
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma         
15:36
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı         
15:31
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 19:50:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir'in iki kupa hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]