Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: Kadromuz yeterli değil

"Sezon öncesi kampında bu tarz sakatlıklar normal"

"Büyük oyuncuları kaybetmek canınızı yakar"

"Afobe ligde iş yapabilecek yetenekte""Doğru çalışan başkan ve yönetim şekli var""En iyi savunma hücumdur""Taraftardan beklentim; sabır ve anlayış"

Selçuk BAŞAR/ TRABZON,

Süper Lig'in 2'nci haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekibin teknik direktörü Newton, "Alan söyleyecek değilim, kadromuz yeterli değil. Yönetimimiz ve başkanımız gece gündüz çalışıyorlar, sınır tanımaksızın çalışıyorlar" dedi."SEZON ÖNCESİ KAMPINDA BU TARZ SAKATLIKLAR NORMAL" Yeni sezon hazırlıklarında adale ve kasık sakatlıklarının yaşanabileceğini dile getiren Newton, "Sakatlıklarla ilgili takımın bir çalışanını suçlamak mümkün değil. Trabzon'da nem çok fazla ve hava durumundan dolayı zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Hem tesislerimiz, hem de stadyumumuzun çimleriyle ilgilenenler iyi işler çıkarıyorlar. Ancak sezon öncesi kampında bu tarz sakatlıklar normal. Hem burada hem de Avrupa'da kasık ve adale sakatlıkları yaşamak mümkün. Oyunculara yükleme yaptığınızda sakatlıkların yaşanması normal. Örneğin Liverpool'un başına geldiğinde Jürgen Klopp antrenman şeklini değiştirdiğinde oyunculara yükleme yaptığında sakatlıklar yaşandı. Yeni antrenman sistemine alışmak gerekiyor. Oyuncular buna adapte olduğunda sorun olmayacağını düşünüyorum. Sağlık departmanımızla sürekli iletişim halindeyiz ve oyuncuların sakatlıklarını önlemeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. "BÜYÜK OYUNCULARI KAYBETMEK CANINIZI YAKAR"Takımdan önemli oyuncuların ayrıldığını belirten Newton, "İster Liverpool, isterse Chelsea olsun büyük oyuncuları kaybetmek canınızı yakar. Hem yönetim, hem de başkanla muhteşem bir çalışma yapıyoruz. Bana ve ekibime yardımcı olmak için iyi işler yapıyorlar. Ayrılan oyuncuların yerini doldurmak kolay olmayacaktır ama ihtiyacımız olan bölgelere transferlerimizi yapmak için yönetim ve başkanımızla muhteşem bir çalışma içindeyiz" diye konuştu. "AFOBE LİGDE İŞ YAPABİLECEK YETENEKTE"Bordo mavili takımın yeni forveti Benik Afobe'yi daha önce tanığını vurgulayan Newton, "Sörloth konusundan başlayalım. Yönetimimiz ve ben çok netiz. Hem ben, hem de yönetimin Sörloth'un bir yıl daha devam etmesi yönünde fikrimiz vardı ancak oyuncunun burada oynamak istemediği kararını verdik. Biz oyucularımızın burada oynama istediğini önemsiyoruz, kafası burada değilse oyuncunun yerine birini bakmayı daha doğru buluyoruz. Afobe'yi tanıyorum. Bu ligde iş yapabilecek yetenekte. Ekuban, Abdülkadir Ömür gibi oyunları oyuna katabilecek bir oyuncu" açıklamasında bulundu. "KADROMUZ YETERLİ DEĞİL"Mevcut kadronun yeterli olmadığını dile getiren Newton, "Yalan söyleyecek değilim, kadromuz yeterli değil. Yönetimimiz ve başkanımız gece gündüz çalışıyorlar, sınır tanımaksızın çalışıyorlar. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ancak bunları size açıklamayacağım, sizin de fikirleriniz vardır. Bu senenin bir diğer zorluğu da finansal sınırlamalar. Bu da işin ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu. "DOĞRU ÇALIŞAN BAŞKAN VE YÖNETİM ŞEKLİ VAR"Transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Newton, "Bu takım ligde yarışabilecek bir takım. Beşiktaş maçında topun hakimiyeti bizdeydi. İlk gol savunmamıza çarparak kalecimizi yanıltan bir goldü. Penaltı kararı ise basitti. Bu takımın transfere, yeni oyunculara ihtiyacı var. Yeni transferler için çalışmalarımız sürüyor. Panik yapmayacağız. Doğru oyuncuları getirmek zorundayız. Panikleyerek hata yapmak istemiyoruz, hata yapacak paramız yok. 1-2 haftada ligi kazanamazsınız, kadromuz genişleyecek. Hafta sonuna kadar bir sonraki haftada da 1-2 oyuncu daha aramıza katılabilir. Sakat oyuncularımız da dönecek. Doğru çalışan bir başkan ve yönetim şekli var" ifadelerini kullandı. "EN İYİ SAVUNMA HÜCUMDUR"Sahada Trabzonspor'un hücum oynayacak bir takım olacağını dile getiren Newton, "Hücum üzerine takım kurmaya çalışıyoruz. Kendi felsefem; en iyi savunma hücumdur. Oyuncularıma bunu aşılamaya çalışıyoruz. Oyuncularımız da iyi yanıtlar veriyor. Güçlü bir oyun göstermeye çalışacağız. Denizlispor maçını kazanmaya çalışacağız ve güçlü bir oyun ortaya koyacağız" şeklinde konuştu. "TARAFTARDAN BEKLENTİM; SABIR VE ANLAYIŞ"

Taraftarlar ile daha çok iletişimde olacaklarını sözlerine ekleyen Newton, "İletişimde aksaklıklar olmuş olabilir. Daha fazla iletişim kuracağız. Bundan önce fırsat bulamadığımız için özür dilerim. Oyuncularımız ve ekibimiz iyi bir çalışma örneği ortaya koyuyorlar. Sakatlıklarımız ise talihsiz bir rastlantı. Bu işin içinde sakatlıklar var. Kısa sürede onlar da aramıza katılacak. Taraftardan beklentim sabır ve anlayış. Üstesinden geleceğiz. En önemli nokta taraftardır ve bize güvenmelerini istiyoruz. Yarışan bir Trabzonspor bulacaklar" dedi.