Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir şampiyonluğa inanıyor - Son Dakika

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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir şampiyonluğa inanıyor
24 dakika önce
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'deki şampiyonluk şanslarını yüksek gördüğünü söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:02 Kaynak: AA
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'deki şampiyonluk şanslarını yüksek gördüğünü söyledi.
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