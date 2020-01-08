Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir şampiyonluğa inanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir şampiyonluğa inanıyor - Son Dakika

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir şampiyonluğa inanıyor

24 dakika önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'deki şampiyonluk şanslarını yüksek gördüğünü söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'deki şampiyonluk şanslarını yüksek gördüğünü söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir şampiyonluğa inanıyor

Ersun Yanal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:02 Kaynak: AA
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