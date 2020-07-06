Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Galatasaray galibiyeti sonrası konuştu

Hüseyin Çimşir'in maç sonu yaptığı açıklamalar şu şekilde:



"Galip geldiğimiz için takımı tebrik ediyorum. Rakip eksik kaldıktan sonra ve ikiyi bulduktan sonra daha güvenli oynamalıydık, daha sakin olmalıydık. Daha fazla pozisyon bulabilirdik ama genel olarak kazandığımız için mutluyuz."



"Kaybedecekleri bir şey olduğu zaman stres, sıkıntı, kaygı yaşanabiliyor ama bunu yönetebilmek önemli. Biz bu saatten sonra bunu yönetebilmeliyiz. Hepimiz bu işi yaptık, başa çıktık. Oyuncularım da buna alışık. Biz maç maç gideceğiz."



"Biz şehir olarak inatçıyız. Oluruz, olmayız ama biz bu işi sonuna kadar kovalayacağız. Onun sözünü verebilirim."



"Başakşehir ile Trabzonspor'dan bir şampiyon olacak gibi görünüyor. Kaybedecekleri olanın stresi olabilir, bunu yaşamış olabiliriz. Biz bu saatten sonra kaygıyı yönetmeliyiz. Artık 4 finalimiz kaldı, maç maç gideceğiz. Sonuna kadar kovalayacağız."



