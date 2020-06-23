Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: '2 puan bıraktık diye pes etmeyiz!'

2-2 biten Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından açıklamalarad bulunan Hüseyin Çimşir şöyle konuştu;

İki kere öne geçtik ama koruyamadık. Kaybedilmiş 2 puan var. İlk yarının sonunda yediğimiz gol oyun planımızı biraz değiştirdi. İkinci yarıda önde bastık, golü de bulduk. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir'in çıkması bizi etkilemiş olabilir.

'BİR ELEŞTİRİ VARSA ONU BEN ALIRIM!'

Ne olursa olsun son dakikaya 2-1 girmiş bir takımın bunu koruması, daha çok top tutması gerekiyordu. Bir avantaj kaybettik, kalan haftalarda bu avantajı tekrar almaya çalışacağız. Bir eleştiri varsa bunu ben alırım. Değişiklikleri, tercihleri ben yapıyorum. Eleştirileri de ben alırım.

'BİZ TRABZONSPORUZ, YARIŞI BIRAKACAK DEĞİLİZ'

Uğurcan'ın kasığı ile ilgili problem vardı, değiştirmek zorunda kaldık. Abdülkadir Ömür'ü de mecburiyetten değiştirmek zorunda kaldık. Birkaç oyuncumuzda sakatlık sorunları var ama bu bir bahane değil. Biz Trabzonsporuz, 2 puan kaybettik diye yarışı bırakacak değiliz.