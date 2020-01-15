Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'den taraftarlara çağrı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'den taraftarlara çağrı Açıklaması - Son Dakika Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'den taraftarlara çağrı Açıklaması

6 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili taraftarlara seslenerek, destek çağrısında bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'den taraftarlara çağrı Açıklaması, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili taraftarlara seslenerek, destek çağrısında bulundu.

Kulübün twitter hesabında, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bordo-mavili takımda futbol oynadığı ve yeni görevine başladığı dönemdeki fotoğraflarının da yer aldığı bir video yayımlandı.

Videoda taraftarlara seslenen Hüseyin Çimşir, takımdan potansiyel olarak herkesin beklentisi bulunduğunu belirterek, "Ben de taraftar olsam, kafamda 'acabalar' olabilir. 'Acaba yapabilecek mi, becerebilecek mi?' Bunlar doğal şeylerdir ama ön yargı kötüdür. 'Yapamaz, edemez.' demek kötüdür. Doğru bir yol değildir. Niye? Benim antrenörlük potansiyelimi bilmiyor. Ancak bilerek, 'Bunu yapamaz, başaramaz.' demek bence bir ön yargı. Bu ön yargıyı kırmak da kolay bir iş değildir." ifadelerini kullandı.

Bunun için özellikle başarılı olması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Çimşir, şunları kaydetti:

"Taraftarlara mesajım, kimsenin tarafı olmasınlar. Taraf olacakları yer Trabzonspor. Bu camianın etrafında birleşsinler. Bu oyuncu da antrenör de olur. Sevebilirsiniz veya sevmeyebilirsiniz. Eğer bu kulübün teknik direktörüysem, oyuncu da formasını giyiyorsa, kayıtsız şartsız destek olunmalı. Ondan sonra eğer gidişatla ilgili bir olumsuzluk olursa, zaten tepkilerini gösterirler. O konuda bir sıkıntı yok. Benim onlardan ricam, lütfen bu takımın yanında olsunlar. Takıma destek olsunlar. Tarafları Trabzonspor Kulübü ve takımı olsun. Yan yana durursak biz bize yeteriz."

Ersun Yanal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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