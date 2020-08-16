Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, takımdan ayrılacağı gündeme gelen Norveçli golcü Alexander Sörloth ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Newton, Alman kulübü Leipzig'in istediği Sörloth ile ilgili, "Sörloth'un bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak eğer biri onu bizim istediğimiz ciddi bir rakamı vererek transfer etmek isterse, bunu reddetmek çılgınlık olur" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN BU YIL OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Bordo-mavililer, Crystal Palace ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1 sezon daha kiralık sözleşmesinin bulunduğu Norveçli golcü için 6 milyon euroluk da satın alma opsiyonuna da sahip. Maçların yüzde 50'sinde oynaması durumunda devreye girecek bu seçenek sonrasında kontratta 9 milyon euroluk bir de çıkış maddesi olacak.

49 MAÇTA 44 GOLE KATKI VERDİ

Geçtiğimiz sezon 49 maçta oynayan 24 yaşındaki golcü, 33 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.