Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Toure'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
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Trabzonspor, Toure'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

1 saat önce

Trabzonspor, Zargo Toure'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Toure'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı, System.String[]

Trabzonspor, Zargo Toure'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüp, KAP'a şu açıklamada bulundu: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Zargo Toure arasındaki 550.000.-EUR garanti ücret ödemeli, 31.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya, 100.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."


Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Kolo Toure, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:35 Kaynak: DHA
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