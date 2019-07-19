Trabzonspor, Toure'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
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Trabzonspor, Zargo Toure'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:35 Kaynak: DHA
, Zargo Toure'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüp, KAP'a şu açıklamada bulundu: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Zargo Toure arasındaki 550.000.-EUR garanti ücret ödemeli, 31.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya, 100.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."
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