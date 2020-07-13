Trabzonspor Transfer Haberi - Son Dakika

Trabzonspor Transfer Haberi

Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Bordo mavili ekipte  Sörloth ile birlikte Uğurcan Çakır, Novak, Abdulkadir gibi isimler devlerin radarında

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İtalya ve İngiltere'nin ünlü kulüpleri bu oyuncuları yakından takip ederken Trabzonspor, olası satış ihtimaline karşın önlemlerini de alıyor.


İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, forvet hattında bir değişime hazırlanırken ilk hedef olarak Lille'den Victor Osimhen'i belirlemişti. Fakat oyuncunun durumunda yaşanan değişmeler sonrası İtalyan ekibinin sabrı taştı ve ibre Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth'a döndü. Napoli'nin hücum hattında Younes ve Llorente'nin takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Milik konusunda da birçok takım devredeyken özellikle Juventus, Polonyalı golcü için girişimlerini hızlandırmış durumda. Elinde sadece Lozano'nun kalma ihtimali bulunan Napoli, mutlaka bir forvet takviyesi yapmayı planlarken listenin ilk sırasındaki Victor Osimhen konusunda yaşanan sıkıntılar can sıkmaya başladı.


Abdülkadir Ömür, Ekuban, Filip Novak da transferde adı geçen futbolcular. Uğurcan Çakır ise daha çok İngiliz kulüplerinin hedefinde


Altınordu'dan yetişen Erce Kardeşler ve Muhammet Taha Tepe'yi renklerine bağlayan Trabzonspor, Uğurcan'da olduğu gibi genç isimleri parlatıp Avrupa pazarına sunma hedefinde.


Trabzonspor, Napoli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:56 

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