Trabzonspor transfere yoğunlaştı

Süper Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak isteyen ve Gervinho ile Peres'i sözleşme imzalamak için Trabzon'a getirmeye hazırlanan Trabzonspor, listesindeki diğer isimleri de sezon öncesi kampına yetiştirmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 4'üncü sırada tamamlayan ve gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmayı planlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi. İtalya Seri A ekiplerinden Parma'dan Gervinho, Roma'dan da Peres ile anlaşma sağlayan ve bir hafta içerisinde oyuncuları imzaya getirmeye hazırlanan bordo-mavililer, gündemindeki diğer isimlere de yoğunlaştı. Yönetim, sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını tamamlamakta kararlı.