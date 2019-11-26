Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, tribündeki kadın taraftar oranında zirvede
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Trabzonspor, tribündeki kadın taraftar oranında zirvede

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 12 haftalık bölümünde iç saha maçlarında tribünde en fazla kadın taraftar oranına sahip takım oldu.

Trabzonspor, tribündeki kadın taraftar oranında zirvede, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 12 haftalık bölümünde iç saha maçlarında tribünde en fazla kadın taraftar oranına sahip takım oldu.

Passolig'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yapılan müsabakaları tribünden takip eden kadın taraftar sayısının artışına dikkat çekildi.

Ligde 22 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yüzde 18'lik kadın taraftar oranıyla bu alanda Süper Lig takımları arasında ilk sıranın sahibi oldu. Yüzde 17'lik kadın taraftar oranıyla Beşiktaş ikinci, yüzde 16 ile de Göztepe üçüncü basamakta yer aldı.

Süper Lig takımlarının iç saha maçlarını tribünden takip eden kadın taraftarların oranı şöyle:

Takım Yüzdelik oran
Trabzonspor 18
Beşiktaş 17
Göztepe 16
Fenerbahçe 15
Galatasaray 14
Aytemiz Alanyaspor 13
Medipol Başakşehir 12
Antalyaspor 12
Çaykur Rizespor 11
Yukatel Denizlispor 10
Gençlerbirliği 10
Gaziantep Futbol Kulübü 9
Kasımpaşa 8
İstikbal Mobilya Kayserispor 8
Demir Grup Sivasspor 8
MKE Ankaragücü 7
İttifak Holding Konyaspor 7
BtcTurk Yeni Malatyaspor 6

Passolig Taraftar Kart Ligi'nde zirve Galatasaray'ın

Galatasaray, Passolig Kart Ligi'nde 1 milyon 42 bin kart sayısıyla ilk sırada yer aldı.

Passolig'in paylaştığı verilere göre, bu alanda 960 bin 493 kartla Fenerbahçe ikinci, 786 bin 561 taraftar ile Beşiktaş üçüncü basamağın sahibi oldu.

Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:02 Kaynak: AA
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