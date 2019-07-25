Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Turgut Uçar'ın anısına turnuva düzenleyecek
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Trabzonspor, Turgut Uçar'ın anısına turnuva düzenleyecek

43 dakika önce

Trabzonspor, 3 Şubat 2019'da hayatını kaybeden eski futbolcusu Turgut Uçar'ın anısına turnuva düzenleyecek.

Trabzonspor, Turgut Uçar'ın anısına turnuva düzenleyecek, System.String[]
Trabzonspor, 3 Şubat 2019'da hayatını kaybeden eski futbolcusu Turgut Uçar'ın anısına turnuva düzenleyecek.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor ve UZN Sportif organizasyonuyla, genç yaşta kaybedilen Uçar'ın anısına Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 29 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde turnuva organize edileceği belirtildi.
Turnuvaya başta Süper Lig temsilcileri olmak üzere çeşitli ülkelerden futbol akademilerinin de katılacağı vurgulanan açıklamada, "Turgut Uçar Trabzon Cup, 9, 10, 11 ve 12 yaş kategorilerine açık olacak. Takımlar 4 gün boyunca hem büyük futbol coşkusu yaşayacak hem de kentimizin önemli turizm beldelerini gezme fırsatı yakalayacak." ifadelerine yer verildi.
Turgut Uçar, Trabzonspor, Akyazı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:24 Kaynak: AA
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