Trabzonspor : " Türkiye 'de artık güçlünün hukuku değil, hukukun gücü vardır" - İSTANBUL

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Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a "Bu kadar mı korkuyorsunuz?" göndermesi