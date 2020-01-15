Trabzonspor, Türkiye Kupası hasretini bitirmek istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Türkiye Kupası hasretini bitirmek istiyor

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon Altay'ı eleyerek bir üst turda Yukatel Denizlispor ile rakip olan Trabzonspor, 10 yıllık kupa özlemine bu sezon son vermeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Türkiye Kupası hasretini bitirmek istiyor, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon Altay'ı eleyerek bir üst turda Yukatel Denizlispor ile rakip olan Trabzonspor, 10 yıllık kupa özlemine bu sezon son vermeyi hedefliyor. Medical Park Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Bordo-mavililer, rakibi karşısından iyi bir sonuçla ayrılarak rövanş maçına avantajlı çıkmanın mücadelesini verecek.


10 yıllık özlem


Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009-2010 sezonunda bu kupayı kazanan bordo-mavililer, 10 sezondur süren kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve öğrencileri Türkiye Kupası hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor'a elenen bordo-mavililer kupa hasretini 10 sezona çıkarmıştı.


Son olarak 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililerin son 10 sezonda yüzü gülmedi. Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavililer, 2'şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.


Muhtemel ilk onbir


Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Donis Avdijaj da kadroda yer almayacak. Sakatlıklarının ardından bireysel olarak çalışmalar yapan Filip Novak, Uğurcan Çakır ile Daniel Sturridge'in de forma giymesi beklenmiyor.


Trabzonspor'un yarınki karşılaşmada, Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Abdurrahim Dursun, Obi Mikel, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Denizlispor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:02 
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