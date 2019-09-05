Trabzonspor'u gol yollarında forvet ve bekleri sırtlıyor

2019-20 sezonunda 4'ü Avrupa, 3'ü Süper Lig olmak üzere toplam 7 resmi maça çıkan Trabzonspor'un, söz konusu karşılaşmalarda attığı 11 golün 9'unu hücum oyuncuları, ikisini ise bekleri kaydetti.

2019-20 sezonunda çıktığı 7 resmi maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan ve yalnızca tek mağlubiyeti bulunan bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 11 gol kaydetti. Trabzonspor'un bu 11 golü hücum ve bek oyuncularından gelirken, 5 farklı isim gole katkı sağlamayı başardı. Bordo-mavililerde 5 golle Ekuban geride kalan 7 resmi maçta en golcü isim olurken, yeni transfer Sörloth 3, Abdülkadir Ömür 1 ve bek oyuncuları Pereira ile Novak da 1'er gol kaydetti.

NWAKAEME SİFTAH YAPAMADI

Trabzonspor'un 2018-19 sezonunda 11 gol ve 10 asistle skora en çok katkı yapan oyuncusu olan Anthony Nwaakeme ise yeni sezonda henüz gol ve asist üretemedi. 11'de başladığı 7 maçın 6'sında 90 dakikada sahada kalıp toplamda 612 dakika süre alan ve oynadığı futbol ile beğeni toplayan Nijeryalı hücum oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda skor üretme başarısı ise gösteremedi.

4 OYUNCU 7 MAÇTA 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Öte yandan Trabzonspor'da 4 isim geride kalan 7 maçta da 90 dakika sahada kaldı. Bordo-mavililerde 630'ar dakika süre alan Uğurcan, Novak, Pereira ile Sosa 2019-20 sezonunda oynanan 7 resmi karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak bu noktada takımın en istikrarlı oyuncuları olurken, 612 dakika süre alan Nwakaeme de onları takip eden isim oldu.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Bu arada lige verilen milli ara nedeniyle 4 günlük izne çıkan Trabzonspor'da izin bugün sona eriyor. Yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak olan bordo-mavililer, 15 Eylül'de Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

- Trabzon