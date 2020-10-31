Trabzonspor'u İhsan Derelioğlu çalıştırdı

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa 'ya 4-3 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdı. Bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde 10.30'da gerçekleştirilmesi gereken antrenman 15.30'a ertelenmişti. Alanyaspor maçı hazırlıklarına bordo-mavili takım Futbolcu İzleme Koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çıktı. - TRABZON

Teknik Direktör Eddie Newton ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor 'da, takımı İhsan Gündüz Derelioğlu çalıştırdı.

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