Trabzonspor'u kurtardığı penaltı ile şampiyonluğa taşıdı, sevincini bu tweetle paylaştı - Son Dakika
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Trabzonspor'u kurtardığı penaltı ile şampiyonluğa taşıdı, sevincini bu tweetle paylaştı

30.04.2022 23:14
Trabzonspor'u kurtardığı penaltı ile şampiyonluğa taşıdı, sevincini bu tweetle paylaştı

Antalyaspor ile oynanan maçta kurtardığı penaltı ile takımını adeta şampiyonluğa taşıyan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevincini bordo-mavili taraftarlar ile paylaştı.

Antalyaspor ile oynanan maçta kurtardığı penaltı ile takımını adeta şampiyonluğa taşıyan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevincini bordo-mavili taraftarlar ile paylaştı.

Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabı Twitter hesabından " Kazım Koyuncu'ya, Dozer Cemil'e, selam olsun Özkan Sümer'e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun Bordo Mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon'u, Trabzonspor'u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren'im selam olsun! Şampiyon Trabzonspor" paylaşımı ile şampiyonluğu duyurdu.

(Gökmen Şahin/İHA)

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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trabzonspor'u kurtardığı penaltı ile şampiyonluğa taşıdı, sevincini bu tweetle paylaştı - Son Dakika
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