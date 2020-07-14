Trabzonspor'u yıkan Denizlispor'da bayram havası - Son Dakika

Trabzonspor'u yıkan Denizlispor'da bayram havası

Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle 3 ay duran sezonun başlamasının ardından 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak düşme hattına çok yaklaşan, 3 yabancı futbolcunun ayrılması, Onazi'nin kapıdan döndürülmesiyle kriz yaşayan yeşil-siyahlılar, kritik Trabzon galibiyetiyle...

Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle 3 ay duran sezonun başlamasının ardından 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak düşme hattına çok yaklaşan, 3 yabancı futbolcunun ayrılması, Onazi'nin kapıdan döndürülmesiyle kriz yaşayan yeşil-siyahlılar, kritik Trabzon galibiyetiyle adeta hayata döndü.

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Kalan 2 maç öncesi puanını 35'e yükselterek düşme hattına 3 puan fark atan Ege ekibinde teknik direktör Bülent Uygun'un yerine göreve getirilen teknik sorumlu Levent Kartop takımıyla ikinci maçında ilk galibiyet sevincini yaşadı.


Futbolcu olarak altyapısından çıkarak Süper Lig ve 1. Lig'de yıllarca forma giydiği kulübünde hayati öneme sahip haftalarda ateşten gömleği çekinmeden giyen 41 yaşındaki teknik adam, maç bitiminde ekibine ve oyuncularına sarılıp duygusal anlar yaşadı.


"ASLA GERİDEYKEN MAĞLUBİYETİ DÜŞÜNMEDİK"


Kartop ve bazı futbolcular gelen nefes gibi 3 puan sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Çok büyük coşku yaşayan Denizlispor, takımı üzerindeki baskıyı da bir nebze atmış oldu. Çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirten Levent Kartop, "Trabzonspor şampiyonluk mücadelesi veriyor. Böyle bir takıma karşı oynadık. İyi mücadele ettik, oyunu bırakmadık. Geriye düşmemize rağmen pes etmedik. Asla gerideyken mağlubiyeti düşünmedik" dedi.


Herkesin sahada yüreğini ortaya koyduğunu anlatan genç teknik adam, "Elbette çok anlamlı bir galibiyetti ancak işimizin bitmediğinin farkındayız. Bu takımı ligde tutacağız. Seneye daha da iyi olacağız" yorumunu yaptı.


"BENİM İÇİN ÇOK DUYGUSAL MAÇ OLDU"


Gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Kartop, "1 yaşındaki oğlum Levent Ufuk'un geçen hafta doğum günüydü. Ona galibiyeti armağan edecektim. Maalesef yenildik. Şimdi Trabzonspor galibiyetini oğluma armağan ediyorum. Benim için çok duygusal bir maç oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kalan 2 maçta Alanyaspor (D) ve Ankaragücü'yle karşılaşacak Denizli, haftaya Alanya'yı yenip rakiplerinin alacağı sonuçlara göre ligde kalışını ilan etmek istiyor.


TRABZONSPOR'A BÜYÜK DARBE


Yukatel Denizlispor bu sezon Trabzonspor'un adeta belalısı oldu. Bordo-mavili ekibi sezonun ilk yarısında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Rodallega'nın golleriyle 2-1 deviren yeşil-siyahlılar, evinde de rakibine aynı tarifeyi uyguladı. Atatürk Stadı'nda hayati önem taşıyan maçta Trabzonspor'u eli boş gönderen Denizlispor, rakibinden 6 puan alarak Karadeniz ekibinde şampiyonluk yolunda ağır darbe indirdi. Bu sezon toplam 4 kez sahadan yenik ayrılan Trabzonspor mağlubiyetlerin 2'sini Denizli'den aldı. Trabzon, ligde ilk yarıdaki mücadelenin ardından 16 maçlık yenilmezlik serisini yine Denizlispor önünde kaybetti. Tam 36 yıldır şşampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Trabzonspor böylece son 2 haftaya lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde girdi.


HÜSEYİN GÜVEN VERDİ


Denizlispor'da kariyerinde ilk kez Süper Lig maçına çıkan kaleci Hüseyin, Trabzonspor'a geçit vermedi. Stackhowiak'ın ayrılması, Tolgahan'ın elinin kırılmasıyla üçüncü kaleci olarak başladığı sezonda eldivenleri çok kritik maçta ilk kez eline geçiren 26 yaşındaki Hüseyin, 3 puanla büyük mutluluk yaşadı.


Denizlispor, Trabzonspor, Koronavirüs, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:13 

Son Dakika Spor Trabzonspor'u yıkan Denizlispor'da bayram havası - Son Dakika Spor
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