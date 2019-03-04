Trabzonspor U21, Kasımpaşa'yı Tek Golle Geçti
1 saat önce
U21 Elit Lig 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
U21 Elit Lig 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekibin golü Eyüphan Cinemre'den geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor, saat 20.00'de Kasımpaşa deplasmanında boy gösterecek. Bu karşılaşma öncesinde iki ekibin U21 takımları karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, rakibini 1-0'lık sonuçla geçerken, karşılaşmanın tek golü Eyüphan Cinemre'den geldi. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 39'a yükseltirken, Kasımpaşa 43 puanda kaldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:06 Kaynak: İHA
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