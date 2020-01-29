Trabzonspor, üç büyüklere karşı evindeki yenilmezliğini sürdürmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, üç büyüklere karşı evindeki yenilmezliğini sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor, üç büyüklere karşı evindeki yenilmezliğini sürdürmek istiyor

6 saat önce

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ve öğrencileri, 3 büyüklerine karşı evindeki yenilmezliğini bu haftaki Fenerbahçe müsabakasında da sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, üç büyüklere karşı evindeki yenilmezliğini sürdürmek istiyor, System.String[]

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ve öğrencileri, 3 büyüklerine karşı evindeki yenilmezliğini bu haftaki Fenerbahçe müsabakasında da sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı evinde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraber aldı.


Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, 3 büyükler karşısında evindeki yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Teknik Direktör Ünal Karaman döneminde evinde yenilmeyen bordo-mavililer, 1 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacakları sarı-lacivertlilere karşı da bu performansı sürdürmek için mücadele edecek.


Geçtiğimiz sezon Ünal Karaman ile birlikte göreve gelen ve Karaman'ın gidişinin ardından 40 yaşında Trabzonspor'un teknik direktörü olan Hüseyin Çimşir, üç büyüklerine karşı evindeki yenilmezlik serisini sürdürerek, şampiyonluk yarışında camiasına güven vermeyi hedefliyor.


Karaman döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında alınan başarılı sonuçlar dikkat çekmişti. Bordo-mavililer, İstanbul ekiplerine karşı geçtiğimiz sezondan bu yana oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek sadece 1 yenilgi yaşadı. İç sahada rakiplerine yenilmeyen Trabzonspor, sadece deplasmanda Galatasaray'a mağlup olmuştu.


Evindeki yenilmezliğini sürdürmek istiyor


Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma zirve yarışını yakından ilgilendirirken, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve öğrencileri de geçtiğimiz sezondan beri evinde 3 büyüklere karşı sergilediği iyi performansı devam ettirmek için mücadele edecek.


Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti. Trabzonspor ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçtan 13 puan çıkardı.


Geçtiğimiz sezondan beri Trabzonspor'un 3 büyüklere karşı karnesi:


Trabzonspor: 4 - Galatasaray: 0


Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1


Trabzonspor: 2 - Beşiktaş: 1


Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1


Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1 - TRABZON

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:44 Kaynak: İHA
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