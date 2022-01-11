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Trabzonspor üç büyüklerle puan farkını giderek açıyor - Son Dakika

Trabzonspor üç büyüklerle puan farkını giderek açıyor

11.01.2022 10:38
Trabzonspor üç büyüklerle puan farkını giderek açıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de üç büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile olan puan farkını giderek açıyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de üç büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile olan puan farkını giderek açıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de 20 karşılaşma sonunda 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. En yakın rakibi Konyaspor'a 10 puanlık fark atan Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı da tarihi puan farkı giderek açıyor.

Fenerbahçe, 20 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik 6 yenilgi alarak 32 puan topladı. 5. sırada yer alan İstanbul ekibinin Trabzonspor ile arasındaki puan farkı ise 17.

Beşiktaş geride kalan 20 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Süper Lig'de 9. basamaktan bulunan siyah-beyazlıların Karadeniz ekibiyle arasındaki fark 20.

Galatasaray da aynı süreçte 7 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi aldı. 27 puanla 12. sıradaki sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un 22 puan gerisinde.

ÜÇ KULÜP DE SEZON BAŞINDAKİ TEKNİK ADAMLARIYLA YOLLARINI AYIRDI

Trabzonspor'un rakipleriyle puan farkını açmasıyla İstanbul'un üç büyük kulübü sezona başladığı teknik adamlarla yollarını ayırmak durumunda kaldı. İlk olarak Beşiktaş'ın, geçtiğimiz sezonu iki kupa ile kapatan Sergen Yalçın'la 9 Aralık 2021'de yolları ayrıldı. Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe de 11 gün sonra 20 Aralık 2021'de Vitor Pereira'nın görevine son verdi.

Yeni yıla teknik adamsız giren iki kulübün ardından bir ayrılık da Galatasaray'da yaşandı. Sarı-kırmızılılarda dün itibarıyla Fatih Terim dönemi sona erdi.

(Gökmen Şahin/ İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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