Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile...
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:52 Kaynak: AA
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