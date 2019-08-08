Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile...
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile...

1 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile..., System.String[]
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Trabzonspor, Sparta Prag, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:52 Kaynak: AA
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Trabzonspor, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı
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