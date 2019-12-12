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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında İsviçre temsilcisi Basel'e deplasmanda 2-0...
6 saat önce
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında İsviçre temsilcisi Basel'e deplasmanda 2-0 yenildi. Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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