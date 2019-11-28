Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Getafe takımına...
Son Dakika Spor Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Getafe takımına... - Son Dakika Spor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Getafe takımına...

7 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Getafe takımına 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Getafe takımına..., System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Getafe takımına 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, İspanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:42 Kaynak: AA
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