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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Getafe takımına...
7 saat önce
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Getafe takımına 1-0 mağlup oldu. Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:42 Kaynak: AA
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