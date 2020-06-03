Trabzonspor UEFA'nın men kararıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

"UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Trabzonspor , UEFA'nın Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasıyla ilgili olarak, 10 gün içerisinde İsviçre 'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceklerini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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