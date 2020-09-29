Trabzonspor, Uğurcan Çakır için 18 milyon euronun aşağısındaki teklifleri kabul etmemeye devam edecek - Son Dakika

Trabzonspor, Uğurcan Çakır için 18 milyon euronun aşağısındaki teklifleri kabul etmemeye devam edecek

Trabzonspor, Uğurcan Çakır için gelen tekliflerde asla taviz vermiyor. 18 milyon eurodan aşağısı için pazarlık bile yapmayan bordo-mavililer, 24 yaşındaki kalecinin değerini koruyarak daha büyük kulüplere gitmesini hedefliyor.

Malatyaspor'u yenerek rahat bir nefes alan Trabzonspor'da transferdeki en büyük gündem Uğurcan Çakır'ın geleceği... 24 yaşındaki milli kaleciye Avrupa'dan gelen teklifler şu an için temkinli bir şekilde karşılanıyor.

İngiltere'den Sheffield United ve Fransa'dan Rennes kulüpleri Uğurcan Çakır için bordo-mavili kulübün kapısını çaldı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, genç eldiveni sadece ve sadece değerine göre satmaya sıcak bakıyor.

DAHA BÜYÜK KULÜPLER BEKLENİYOR

Bu nedenle şu anda belirlenen 18-20 milyon euro sınırından aşağısına asla inilmiyor. Rennes'in 15 milyon euroya kadar çıkmasına karşın asla taviz vermeyen Trabzonspor Yönetimi, daha önce Sheffield United ile de benzer süreci yaşamıştı. 18 milyon eurodan aşağısını pazarlık konusu yapmayan bordo-mavililer, Uğurcan'ın yetenekleri ve değeri için daha büyük kulüpleri bekliyor.

EURO 2020 KİLİT ROL OYNAYACAK

Uğurcan'ın değerini korumaya çalışan Karadeniz temsilcisi, başarılı file bekçisinin hak ettiği yerlerde olması amaçlanıyor. 2021'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım formasıyla Uğurcan'ın kendini tamamen göstereceği de düşünülüyor. Böylece daha büyük kulüplerden daha iyi tekliflerin geleceği hesaplanıyor.

Ayrıca geçen sezon Yusuf Yazıcı'yı Lille'e 17.5 milyon euroya satan, bu sezon da Alexander Sörloth'un 20 milyon euro değerle RB Leipzig'e gitmesinin yolunu açan Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın hem daha iyi yerlere hem de daha yüksek bedellere satılabileceği ne inanıyor.

(Milliyet)

Trabzonspor, Uğurcan Çakır için 18 milyon euronun aşağısındaki teklifleri kabul etmemeye devam edecek

Uğurcan ÇAKIR, Trabzonspor, United, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:55

Son Dakika Spor Trabzonspor, Uğurcan Çakır için 18 milyon euronun aşağısındaki teklifleri kabul etmemeye devam edecek - Son Dakika Spor

YORUMLAR (1)
  • AŞIRITSAŞIRITS: 30DAN AŞŞAĞI KAPI AÇILAMAMALI. 18 M ELDİVENLERİNİ VERİN. UCUZ KALECİ İSTİYORLARSA ALTAYI ALSINLAR. GERÇİ ONUNDA KOLU YOK :D Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Meteoroloji, İstanbul Avrupa Yakası için "sarı kod"la kuvvetli yağış uyarısı yaptı Son Dakika: Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! İşte Türkiye'nin 2020-2023 hedefleri Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Bunalıma giren genç, apartman boşluğunda kendini asarak intihar etti MasterChef Duygu'dan canlı yayında şoke eden itiraf: Dayak yedim ve aldatıldım Adana'da ikiz kardeşler bıçaklanarak gasp edildi, çevredekiler durup izledi Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor 1 yaşındaki Hayat bebeğin ölümünde işkence iddiası! Polis evde inceleme yaptı
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'daki kadar taksi memnuniyetsizliği dünyada yoktur İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'daki kadar taksi memnuniyetsizliği dünyada yoktur         
11:25
Cezaevindeki hükümlüleri 'usulsüz rapor' ile hastaneye yatırmışlar Cezaevindeki hükümlüleri 'usulsüz rapor' ile hastaneye yatırmışlar         
10:58
Eski futbolcu Emre Aşık, kendisini öldürmek için plan yapan eşi Yağmur Aşık'a karşı koruma kararı aldırdı Eski futbolcu Emre Aşık, kendisini öldürmek için plan yapan eşi Yağmur Aşık'a karşı koruma kararı aldırdı         
10:34
Marius Sumudica'dan Türk futbolunda dengeleri değiştirecek itiraf: Bir oyuncuyu transfer etmem için rüşvet teklif ettiler Marius Sumudica'dan Türk futbolunda dengeleri değiştirecek itiraf: Bir oyuncuyu transfer etmem için rüşvet teklif ettiler         
10:23
TOKİ 23 ilde 176 konut ve 155 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı TOKİ 23 ilde 176 konut ve 155 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı         
10:07
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı         
09:47
UBS'den heyecanlandıran tahmin: Ons altın yıl sonuna doğru 2 bin dolara ulaşabilir UBS'den heyecanlandıran tahmin: Ons altın yıl sonuna doğru 2 bin dolara ulaşabilir         
09:27
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Prof. Dr. Yeşim Taşova duyurdu: Uykusuzluk, koronavirüs belirtisi olabilir Prof. Dr. Yeşim Taşova duyurdu: Uykusuzluk, koronavirüs belirtisi olabilir         
07:53
ABD'de polisin öldürdüğü siyahi adamın ailesine rekor tazminat: 20 milyon dolar ödenecek ABD'de polisin öldürdüğü siyahi adamın ailesine rekor tazminat: 20 milyon dolar ödenecek         
01:45
Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında         
22:11
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi         
19:19
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı         
15:54
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 12:15:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Uğurcan Çakır için 18 milyon euronun aşağısındaki teklifleri kabul etmemeye devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei