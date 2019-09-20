Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.



Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir. 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir. 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000 TL garanti ücret ödenecektir" denildi. - TRABZON