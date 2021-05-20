Trabzonspor, Uğurcan için acele etmeyecek - Son Dakika

Trabzonspor, Uğurcan için acele etmeyecek

20.05.2021 11:08
Trabzonspor, Uğurcan için acele etmeyecek, System.String[]

Transferde Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Trabzonspor'un 1 numarası Uğurcan Çakır için yönetim, gelecek en iyi teklife göre hareket edecek.

Transferde Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Trabzonspor'un 1 numarası Uğurcan Çakır için yönetim, gelecek en iyi teklife göre hareket edecek. Beklenilen seviyede teklifler gelmezse, Uğurcan gelecek sezon da bordo-mavili takımın kalesini koruyacak. 16 milyon Euro'luk piyasa değeri ile şuanda Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor. Bordo-mavili yönetim, başarılı eldivenin transferinden yüksek bir gelir beklerken, istenilen rakamlarda teklif gelmemesi durumunda ise bu transfere onay vermeyecek.

EN DÜŞÜK 20 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞINDAN PAY

Uğurcan Çakır'ın en iyi teklif ile en iyi kulübe gitmesini hedefleyen ve oyuncu ile de bu konuda kariyer planlaması yapan yönetim, başarılı eldiven için taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirledi. Bordo-mavililer, ayrıca Uğurcan'ın sonraki satışından da yüzde 25'lik bir pay beklentisinde. Bu seviyelerin altında gelecek teklifleri reddedecek olan yönetimin, Uğurcan'ın Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdikten sonra teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

EN YAKIN KULÜPLER INTER, TOTTENHAM VE LILLEŞuanda Uğurcan Çakır transferinde en ilgili olan kulüplerin ise İtalya Seri A ekiplerinden İnter, İngiltere Premier Lig'den Tottenham ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in de formalarını giydiği Lille kulübü olduğu öğrenildi.AĞAOĞLU: DEĞERİNİ BULMADAN HİÇBİR OYUNCU KAPIDAN DIŞARIYA ADIM ATAMAZTrabzonspor Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda net bir tavır ortaya koyarken, milli kaleci de bu noktada kulübünün çıkarlarını gözetiyor. Uğurcan Çakır'ın grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na giden Türk Milli takımının 1 numaralı kalecisi olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Tartışmasız Türkiye'nin en iyi kalecisi. En fazla parayı veren en iyi kulübe gitmesi lazım. Değerini bulmadan hiçbir oyuncu Trabzonspor Kulübü'nün kapısında adımını dışarıya atmaz. Uğurcan da 'Kulübüm beklediği parayı bulmazsa ben gitmem' diyor. Uğurcan Çakır değerini bulmadığı takdirde önümüzdeki sezon Trabzonspor'da oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.HAZIRLIKLAR TRABZON'DA BAŞLAYIP İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK

Öte yandan Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından tatile çıkan Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları 28 Haziran'da Trabzon'da başlayacak. 3'üncü Eleme Turu'ndan gireceği UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek olan bordo-mavililer, 5 Temmuz'a kadar Trabzon'da hazırlıklarını yapıp, daha sonra 15 gün Türkiye Futbol Federasyonu'na ait İstanbul'daki Riva Tesisleri'nde çalışmalarını gerçekleştirecek. UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçlarını 5-12 Ağustos tarihinde oynayacak Trabzonspor'un gruplarda yer alabilmesi için iki eleme geçmesi gerekiyor.


Trabzonspor, Uğurcan için acele etmeyecek
Trabzonspor, Uğurcan için acele etmeyecek

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Uğurcan için acele etmeyecek - Son Dakika Spor


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