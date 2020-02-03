Trabzonspor Uğurcan ve Sörloth ile güldü - Son Dakika

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi evinde 2-1 yenerek büyük bir moral bulan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'un performansı dikkat çekti.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Rakibini 2-1'lik skor ile mağlup eden bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vururken, takımını ateşleyen golü getiren Alexander Sörloth performanslarıyla ön plana çıkan isimler oldu.

Trabzonspor'da kale ve forvet hattındaki isimlerin performansları iyi olunca bordo-mavililerin istatistikleri de yükseldi. Bir maç eksikle Süper Lig'in 20. haftasını geride bırakan Karadeniz ekibi, 38 puan toplayarak 3. sırada yer alarak 43 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü. Geçtiğimiz sezon aynı hafta itibariyle 33 puan toplayarak 5. sırada yer alan bordo-mavili takım 37 gol atarken, kalesinde ise 27 gol görmüştü.

UĞURCAN ÇAKIR KALESİNDE DEVLEŞTİ

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada bordo-mavili eldiven Uğurcan Çakır kalesinde adete devleşti. Sarı-lacivertli takımın ataklarında kalesine duvar ören milli eldiven, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Bu sezon 18 maçta bin 586 dakika sahada kalan Uğurcan Çakır, kalesinde 20 gol gördü.

SÖRLOTH SERİYE BAĞLADI

Trabzonspor'da, Alexander Sörloth attığı gollerle takımına zirve yarışında büyük katkı sağladı. Süper Lig'in son 4 haftasını boş geçmeyen golcü oyuncu bir maçı eksik bulunan bordo-mavili takımın 19 maçının tamamında forma giyerek bin 691 dakika görev yaptı. 13 maçta 16 gole imza atan Sörloth, takımının en skorer ismi olurken ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer almayı başardı.

SÖRLOTH ATTI, TRABZONSPOR KAYBETMEDİ

Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı maçları kaybetmedi. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 38 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 31'ini Norveçli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda elde etti.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN ARDINDAN FENERBAHÇE'YE DE ATTI

Sörloth, Trabzonspor'un üç büyük rakibine karşı ilk sezonunda gol atma başarısı gösterdi. Golcü oyuncu, bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı Beşiktaş, 2-1 galip geldiği Fenerbahçe ve 1-1 biten Galatasaray maçında birer gol atma başarısı gösterdi.

(Gökmen Şahin/İHA)