Trabzonspor umutlarını evine taşıdı
38 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:15 Kaynak: İHA
UEFA Avrupa
Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Trabzonspor
deplasmanda Sparta Prag
ile 2-2 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. Çekya ekibinin 16. dakikada Costa Nhamoinesu ve 68. dakikada Guelor Kanga'dan bulduğu gollerle 2-0 öne geçtiği maçta bordo mavili ekip 83'te Caleb Ekuban
ve 89'da Alexander Sörloth'tan bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
(İHA)
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