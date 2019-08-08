Son Dakika Haberleri: Trabzonspor umutlarını evine taşıdı
Son Dakika Güncel Haber

Trabzonspor umutlarını evine taşıdı

38 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor umutlarını evine taşıdı, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. Çekya ekibinin 16. dakikada Costa Nhamoinesu ve 68. dakikada Guelor Kanga'dan bulduğu gollerle 2-0 öne geçtiği maçta bordo mavili ekip 83'te Caleb Ekuban ve 89'da Alexander Sörloth'tan bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
(İHA)
Trabzonspor, Sparta Prag, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı
Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 21:53:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor umutlarını evine taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]